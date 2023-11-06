بونجاح يسقط بثنائية رفقة السد في دوري أبطال آسيا

انهزم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الإثنين، رفقة ناديه السد، في المباراة التي جمعتهم بنادي الفيصلي الأردني، في دوري أبطال آسيا.

وشارك بونجاح، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه السد، في هذه المباراة التي تدخل ضمن لقاء العودة من الجولة الرابطة لدوري أبطال آسيا.

وأنهى الدولي الجزائري، وناديه القطري الشوط الاول من هذه المواجهة بالتعادل السلبي، قبل تلقيهم ثنائية في الشوط الثاني.

يذكر أن بغداد بونجاح، وناديه السد، يحتلان حاليا المركز الثالث برصيد أربعة نقاط، ضمن مجموعتهم الثانية من دوري أبطال آسيا.