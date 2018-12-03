بونجاح يصدم جماهير “الاتحاد”

لم تمر تصريحات النجم الجزائري “بغداد بونجاح” مرور الكرام على جماهير “الاتحاد السعودي” التي تمني النفس في ضم القناص الجزائري.

وأكد بونجاح أنه لا يفكر في الرحيل عن السد من أجل اللعب في دوري خليجي آخر، بل كل ما يهمه هو الاحتراف في أوروبا.

ولن يحترف من أجل الاحتراف، بل يريد اللعب في فريق “كبير” في أوروبا ومعروف على الساحة الأوروبية، وإلا فإنه سيبقى في صفوف “السد”.

وكانت جماهير “الاتحاد السعودي” تصر على ضم المهاجم الجزائري وطالبت رئيس النادي بفعل كل شيء لضم “بونجاح”.

بونجاح وبتحطيمه لكل الأرقام القياسية هذا الموسم مع نادي السد يبصم على موسم تاريخي مع فريقه ومع المنتخب الوطني.