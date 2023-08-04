بونجاح يصطدم بالشرطة العراقي ويتفادى نجوم الإتحاد والهلال 

يواجه الدولي الجزائري بغداد بونجاح رفقة ناديه السد القطري فريق الشرطة العراقي في الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

وتفادى بغداد بونجاح مواجهة نجوم الهلال السعودي أبرزهم البرتغالي روبن نيفيز، ونجوم الإتحاد أبرزهم المهاجم كريم بن زيمة.

كما سيكون الطريق معبّدا لمهاجم الخضر للتأهل مباشرة إلى نصف النهائي، ولما لا التتويج بالبطولة العربية التي استقطبت عدد كبير من المشاهدين عبر العالم.

يشار، أن إبن مدينة الباهية يعتبر أحد أفضل اللاعبين في المنافسة، و اختير ضمن التشكيلة المثالية في الجولة الماضية.

وستجري المباراة غدا بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها.

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