بونجاح يصل للهدف السادس هذا الموسم مع الشمال

تمكن المهاجم الدولي، بغداد بونجاح، من الوصول للهدف السادس هذا الموسم، مع فريقه الشمال في دوري نجوم قطر.

وشارك الهداف، بغداد بونجاح، في كامل أطوار مباراة ناديه الشمال أمام الأهلي، في إطار الجولة السادسة من البطولة القطرية.

وسجل، بونجاح، الهدف الثاني لصالح فريقه، في الدقيقة الـ77 من علامة الجزاء. في المواجهة التي خسرها الشمال بخماسية مقابل هدفين لصالح الأهلي.

للإشارة، يتصدر المهاجم، بغداد بونجاح، صدارة هدافي البطولة القطرية برصيد 6 أهداف، بعد مرور 6 جولات.