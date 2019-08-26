بونجاح يصوم عن التهديف ويتعثر أمام النصر

إنهزم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الإثنين، رفقة ناديه السد القطري، بـ2-1، أمام النصر السعودي، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وشارك بغداد بونجاح، كعادته أساسيا في هذه المباراة، التي افتتح فيها زميله علي قمبر، النتيجة لصالح السد، في الدقيقة الـ21، من الشوط الأول.

وعجز مهاجم الخضر، رفقة زملائه عن تعميق الفارق، أو المحفاظ على هذه النتيجة، حيث عدل النصر السعودي في الدقيقة 44، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 27.

ولازال أمام بغداد بونجاح، ورفاقه، فرصة لتعويض هذه الخسارة، خلال مباراة العودة بملعبهم، على أمل تحقيق التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.