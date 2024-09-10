بونجاح يضيف الهدف الثالث لصالح الخضر أمام ليبيريا

تمكن مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، من تسجيل الهدف الثالث، لصالح المنتخب الوطني، في مواجهة ليبيريا.

في المواجهة التي تجرى فعالياتها الآن، بملعب “سامويل كانيون” بالعاصمة الليبيرية مونروفيا. في إطار مواجهة الجولة الثانية، للمجموعة الخامسة، لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل المهاجم، بونجاح، الهدف الثالث للخضر، في الدقيقة 79، بعد متابعته لتسديدة زميله، يوسف عطال، الذي توغل وسدد داخل منطقة عمليات المنتخب الليبيري.