بونجاح يضيّع حلم التتويج بلقب الدوري القطري مع الشمال

ضيع الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، آماله في التتويج بلقب الدوري القطري، بعدما خسر رفقة فريقه الشمال أمام السد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأخيرة من الدوري القطري.

ورغم الأداء الجيد الذي قدمه بونجاح، إذ تمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الـ65 من المباراة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتفادي الخسارة.

وبهذه النتيجة، ضاع حلم التتويج من الشمال الذي اكتفى بالمركز الثاني، في وقت توج فيه السد باللقب.

ويواصل المهاجم الجزائري تأكيد أهميته في تشكيلة نادي الشمال، بالنظر إلى مساهماته الحاسمة طيلة الموسم.