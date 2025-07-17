بونجاح يطير رفقة ناديه الشمال إلى هولندا

سافر الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الخميس، رفقة بعثة ناديه الشمال الرياضي، باتجاه هولندا.

ونشرت إدارة نادي الشمال الرياضي، عبرالصفحة الرسمية للفريق على منصة “X”، صور بعثة الفريق، بما فيهم بونجاح، خلال تواجدهم بالمطار.

كما أوضح ذات المصدر، بأن مهاجم الدولي الجزائري، ورفقائه، سيدخلون في تربص تحضيري بهولندا، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

يذكر أن بغداد، بونجاح، يعتبر من ركائز ناديه الشمال الرياضي، ويعول عليه كثيرا في الموسم المقبل.