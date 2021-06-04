بونجاح يعادل رقم صايفي في عدد الأهداف مع المنتخب الوطني

عادل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح رقم اللاعب رفيق صايفي في ترتيب هدافي المنتخب الوطني على مر التاريخ بـ18 هدف، بعد ال هدف الذي سجله في مباراة الأمس أمام المنتخب المالي في إطار المباريات التحضيرية التي يلعبها الخضر إستعدادا للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وضيع إسلام سليماني في مباراة الأمس فرصة تقليص الفارق الذي يفصله عن هداف المنتخب الوطني عبد الحفيظ تاسفاوت ب(36 هدف) سجلهم طيلة مسيرته الكروية مع المنتخب في الفترة الممتدة من 1990 الى 2002 .

ويأتي النجم السابق للمنتخب الوطني , رابح ماجر في المركز الثالث ب(28 هدف) متقدما على كل من لخضر بلومي ب(27 هدف) و جمال مناد (25 هدف).