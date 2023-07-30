بونجاح يعتذر لجمهور الهلال السعودي

قدّم الدولي الجزائري بغداد بونجاح اعتذاره لجمهور الهلال السعودي بعد حادثته معهم في مباراة اليوم رفقة ناديه السد القطري في البطولة العربية.

وقال بغداد بونجاح في تصريح نقله الموقع الرسمي لـ “الزعيم” اليوم الأحد “كانت مباراة حماسية، حققنا الفوز عن جدارة و استحقاق”.

كما أضاف مهاجم الخضر “أقدر جمهور الهلال وأعتذر له”.

وكان ابن مدينة وهران، قد طالب جمهور النادي السعودي بالصمت، بعد تجله هدف التعادل في مباراة اليوم التي انتهت بفوز السد بثلاثية مقابل اثنين.

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