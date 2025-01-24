بونجاح يعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري القطري

تمكن المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، اليوم الجمعة، من تعزيز رصيده من المساهمات التهديفية، بعدما سجل ثنائية وقدّم تمريرة حاسمة.

وذاك في مواجهة أمام أم صلال، ضمن الجولة الـ13 من الدوري القطري. ليقود فريقه إلى الفوز برباعية نظيفة.

و عزز بونجاح صدارته لترتيب هدافي البطولة القطرية برصيد 13 هدفا، مع سبع تمريرات حاسمة. كأفضل ثالث لاعب صناعة للأهداف في المنافسة ذاتها.

ووصل بغداد بونجاح للمساهمة التهديفية الـ20 هذا الموسم. كأكثر مساهم في قطر هذا الموسم.