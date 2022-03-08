بونجاح يعود للتشكيلة الأساسية للسد في مواجهة الريان
بقلم كريم تيغرمت
يعود الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لأجواء المنافسة رفقة ناديه السد، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم بنادي الريان.
وكشفت إدارة السد، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تشكيلتها الأساسية التي ستخوض هذه المواجهة، والتي ضمت اسم بونجاح.
كما تأتي عودة بونجاح لتشكيلة ناديه، بعد غيابه في آخر مبارتين، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.
يذكر أن المواجهة التي ستجمع بغداد بونجاح، وناديخ السد، بفريق الريان، تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ14 من الدوري المحلي
تشكيلة #السد_بطل_الدوري لمباراة اليوم أمام الريان في المباراة المؤجلة من الجولة 14 ضمن #دوري_نجوم_QNB#دائما_مع_السد #السد pic.twitter.com/QzRn47Eh1i
— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) March 8, 2022
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