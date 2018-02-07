بونجاح يعود للملاعب من بوابة لقاء الريان

إستدعى مُدرب نادي “السد” القطري “جوزفالدو فيريرا” المُهاجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” لقائمة فريقه المعنية بمواجهة “الريان”.

في كلاسيكو دوري نجوم قطر المُقرر غدا الخميس بإستاد أحمد بن علي بنادي الريان.

وإستنجد المُدرب البرتغالي بخدمات نجمه الجزائري لمُباراة الجولة 16 بعد تعافيه الكامل من الإصابة وإستئنافه التدريبات الجماعية مع الزعيم.

وكان فيريرا قد صرح في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الريان أن إبن مدينة وهران سيكون حاضرا في لقاء الغد.

وبعودته غدا سيكون لاعب الخضر قد قضى شهرين وعشرة أيام بعيدا عن المُباريات الرسمية.