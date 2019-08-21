بونجاح يغيب عن السد في افتتاح الدوري القطري

سيغيب الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، عن تشكيلة فريقه، في الجولة الأولى من الدوري القطري في موسمه الجديد.

وكشف الإشباني تشافي، مدرب السد، عن تشكيلته التني سيدخل بها مباراته الأولى في البطولة لهذا الموسم، أمام نادي الوكرة، والتي غاب عنها بغداد بونجاح.

ويأتي غياب مهاجم الخضر، بسبب العقوبة المفروضة عليه، على أن يعود للمنافسة، في الجولة المقبلة من الدوري القطري.

ويعد غياب بغداد بونجاح، خسارة كبيرة لمدربه تشافي، ونادي السد بصفة عامة، بالنظر لوزنه الثقيل في تشكيلة الفريق.