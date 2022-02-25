بونجاح يغيب عن تشكيلة السد في مواجهة الدحيل

يغيب الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الجمعة، عن تشكيلة ناديه السد، في المواجهة التي ستجمعهم بنادي الدحيل.

وكشف الحساب الرسمي لنادي السد، عن قئمة الفريق، والتشكيلة الأساسية التي ستخضو هذه المواجهة، أين غاب فيهما اسم بونجاح.

كما يأتي غياب المهاجم الجزائري عن هذه المباراة، بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى العضلة الضامة.

يذكر أن نادي السد، قد كشف في وقت سابق، بأن فترة غياب بغداد بونجاح، ستدوم لأسبوع كامل، بسبب الإصابة