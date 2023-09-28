بونجاح يغيب عن تشكيلة السد في مواجهة الغرافة
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدولي الجزائري بغداد بونجاح، وناديه نادي السد القطري، اليوم الخميس، نادي الغرافة، ضمن دوري نجوم قطر.
وكشفت الصفحة الرسمية لنادي السد، التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستبدأ المباراة، والتي غاب عنها اسم بونجاح.
وفضّل مدرب السد بورنو ميغيل، بقاء المهاجم الدولي الجزائري، على دكّة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه بديلا في الشوط الثاني.
#alwaysalsadd ⚪️#السد | #alsadd pic.twitter.com/rHDnEKdifk
— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) September 28, 2023
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