بونجاح يفتتح عداده التهديفي مع الشمال بثنائية في شباك فريقه السابق السد

قاد المهاجم الدولي الجزائري، فريقه الشمال، الوافد الجديد إلى دوري “نجوم إكسبو” القطري، للفوز في أول جولاته، أمام المنافس وفريقه السابق، السد.

وشارك المهاجم، بونجاح، كأساسي في هذه المواجهة، وفي كامل أطوارها، و التي إحتضنها ملعب “الريان”، وانتهت بفوز نادي الشمال بهدفين مقابل هدف واحد، وتحقيقه أول 3 نقاط في الدوري القطري.

وسجل، بغداد بونجاح، ثنائية في مرمى فريقه السابق، السد، في الدقائق 31 من الشوط الأول، وال74 من الشوط الثاني. فيما استفاد نادي السد، من هدف عكسي في اللقاء، من تسجيل مدافع نادي الشمال، بالخطأ في مرماه.

للإشارة، تميزت المباراة قبل إنطلاقها بقيام مسؤولي نادي السد، بالالتفاتة طيبة تجاه لاعبهم الجزائري السابق، حيث قاموا بإهدائه قميصا للفريق يحمل إسمه ورقمه.