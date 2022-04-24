بونجاح يفتح النار على مدربه ويحمله كامل المسؤولية

حمّل الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مدربه خافي غارسيا، مسؤولية اقصاء السد من دوري أبطال آسيا، وتراجع آداء الفريق، ومردوده الشخصي.

وصرح بونجاح، لقناة “الكأس”: “شاركت في أول مباراة، لعبنا منقوصين وقدمت مجهود كبير، وفي ثاني مباراة ضد الفيصلي، ارتكبنا أخطاء عديدة”.

كما أضاف: “بعد هاتين المبارتين استبعدني المدرب في آخر ثلاثة مواجهات، هذه خياراته، هو من يتحمل مسؤوليتها، ومسؤولية الهزيمة”.

وأردف: “لم نعتمد على خطة لعب محدد، افتقدنا الاستقرار التكتيكي لكثرة التغييرات، ولم نكن جاهزين لهذه البطولة”.

وتابع الدولي الجزائري: “أنا مهاجم الرقم واحد في الفريق مند6 سنوات، كل سنة أسجل أكثر من 20 هدف مع السد”.

وختم بغداد بونجاح: “هذه السنة المدرب أراد أن يحول جناح أيسر، إلى مهاجم وهو من يتحمل مسؤولية ذلك”.