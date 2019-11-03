بونجاح يفصل في العروض التي وصلته لمغادرة قطر

شرح الدولي الجزائري بغداد بونجاح، موقفه من العروض التي تصله من أجل الإحتراف خارج الدوري القطري، في تصريحات لجريدة الوطن.

وكشف رأس حربة المُنتخب الوطني، بأنه تلقى فعليا العديد من المُقترحات، من أجل اللعب في أحد الدوريات الأوروبية.

وقال :”لقد وصلتني عروض كثيرة، ولكني حاليا مُرتاح مع السد، وأهدف للتألق معه ومع بلادي الجزائر في التحديات التي تنتظرنا”.

وألمح إبن الباهية، لعدم نيته في تغيير الأجواء، في الفترة الحالية، بإعتبار أن كل شيء تحت تصرفه في الدوحة.

يُذكر بأن الهداف السابق للنجم الساحلي التونسي، لا يزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع عيال الذيب يستمر لصائفة 2024.