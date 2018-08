بونجاح يفوز بجائزة أفضل هدف في الأسبوع !

وتمكن بونجاح من تسجيل ثنائية لفريقه “السد القطري” في المباراة التي جمعته بـ “الإستقلال” الإيراني فوق أرضية ميدان هذا الأخير والتي انتهت بنتيجة 3-1 للزوار.

مهاجم الخضر سجل الهدف الثاني لفريقه بطريقة رائعة أين تلاعب بمدافع الخصم وأسقطه أرضا قبل أن يحرز الكرة في الشباك بسهولة كبيرة.

وأشاد الموقع الرسمي لبطولة “دوري أبطال آسيا” باللاعب الجزائري ووصفته هدفه بالمثالي والرائع.

.@AlsaddSC's Baghdad Bounedjah wins our #ACL2018 Allianz Goal of the Week with his cool finish! 😎

View the results at https://t.co/ztRqukr8wZ pic.twitter.com/Vs1qf5fewu

— AFC Champions League (@TheAFCCL) August 31, 2018