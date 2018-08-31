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بونجاح يفوز بجائزة أفضل هدف في الأسبوع !

الرياضة
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بونجاح يفوز بجائزة أفضل هدف في الأسبوع !
بقلم أمير بهلول

يواصل الجزائري “بغداد بونجاح” التألق في سماء البطولة الأسيوية، فبعد أن اختير كأفضل لاعب في فريقه لشهر “أوت”، توج بجائزة افضل هدف في الأسبوع.

وتمكن بونجاح من تسجيل ثنائية لفريقه “السد القطري” في المباراة التي جمعته بـ “الإستقلال” الإيراني فوق أرضية ميدان هذا الأخير والتي انتهت بنتيجة 3-1 للزوار.

مهاجم الخضر سجل الهدف الثاني لفريقه بطريقة رائعة أين تلاعب بمدافع الخصم وأسقطه أرضا قبل أن يحرز الكرة في الشباك بسهولة كبيرة.

وأشاد الموقع الرسمي لبطولة “دوري أبطال آسيا” باللاعب الجزائري ووصفته هدفه بالمثالي والرائع.


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