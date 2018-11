وتصدر الهداف السابق لإتحاد الحراش قائمة الهدافين برصيد 13 هدفاً، بفارق أربع أهداف عن أقرب ملاحقيه.

يذكر أن بونجاح تألّق بشكل لافت رفقة السد في المنافسة القارية، التي ودعها من الدور النصف نهائي أمام بيرسبوليس الإيراني.

🔝⚽️ @AlsaddSC’s Baghdad Bounedjah is the #ACL2018’s top scorer with 13 goals!

