بونجاح يقدم تمريرة حاسمة ويقود الشمال لفوز مثير أمام الريان

قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه الشمال لتحقيق فوز مثير في اللحظات الأخيرة، أمام مستضيفه نادي الريان، بنتيجة (1-2).

وتألق النجم الجزائري بغداد بونجاح (32 سنة) بتقديم تمريرة حاسمة لزميله يونس بلهندة الذي سجل هدف الفوز لنادي الشمال، في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

وانطلق اللاعب السابق للسد القطري في وسط دفاع الريان، وبدل التسديد، اختار منح زميله بلهندة كرة على طبق من ذهب، لم يجد صعوبة في تسديدها بقوة في مرمى الحارس فهد يونس.

وكان نادي الشمال الذي انتقل إليه بونجاح في بداية الميركاتو الصيفي الماضي قادما من السد، متأخرا في النتيجة بهدف دون رد منذ نهاية الشوط الأول. لكن الضيوف انتفضوا في الربع ساعة الأخير من المباراة، وتمكن المدافع القطري النعيمي من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ85 قبل أن يضيف بلهندة هدف الفوز قبل النهاية بلحظات.

ورفع بونجاح رصيده إلى أربع تمريرات حاسمة خلال عشر مباريات لعبها مع فريقه هذا الموسم، إضافة إلى عشرة أهداف.