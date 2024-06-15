إعــــلانات
الرياضة

بونجاح يقرر خوض تجربة جديدة من بوابة هذا النادي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بونجاح يقرر خوض تجربة جديدة من بوابة هذا النادي
  • 1231
  • 0

كشفت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أن المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، قرر خوض تجربة جديدة، بعد رحيله من نادي السد القطري، مع نهاية الموسم المنقضي.

وحسب ما كشفه الإعلامي الجزائري، جمال جبالي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، فإن المهاجم بغداد بونجاح، قرر البقاء، في الدوري القطري، الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن بونجاح، إجتاز الفحص الطبي مع نادي الشمال، اليوم السبت، وسيتم الإعلان عن الصفقة في الساعات القليلة القادمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/OstQt
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر