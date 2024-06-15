بونجاح يقرر خوض تجربة جديدة من بوابة هذا النادي
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أن المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، قرر خوض تجربة جديدة، بعد رحيله من نادي السد القطري، مع نهاية الموسم المنقضي.
وحسب ما كشفه الإعلامي الجزائري، جمال جبالي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، فإن المهاجم بغداد بونجاح، قرر البقاء، في الدوري القطري، الموسم المقبل.
وأوضح المصدر، أن بونجاح، إجتاز الفحص الطبي مع نادي الشمال، اليوم السبت، وسيتم الإعلان عن الصفقة في الساعات القليلة القادمة.
Visite médicale finalisée ce jour dans le club @alshamal_club pour Baghdad Bounedjah !
Il reste donc en @QSL !#mercato #transfert #qatar #qsl #bounedjah #dz #teamdz https://t.co/8cY5Assaxf
— Samir Djabali (@DjabaliSamir) June 15, 2024
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