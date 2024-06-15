بونجاح يقرر خوض تجربة جديدة من بوابة هذا النادي

كشفت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أن المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، قرر خوض تجربة جديدة، بعد رحيله من نادي السد القطري، مع نهاية الموسم المنقضي.

وحسب ما كشفه الإعلامي الجزائري، جمال جبالي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، فإن المهاجم بغداد بونجاح، قرر البقاء، في الدوري القطري، الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن بونجاح، إجتاز الفحص الطبي مع نادي الشمال، اليوم السبت، وسيتم الإعلان عن الصفقة في الساعات القليلة القادمة.