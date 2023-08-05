بونجاح يقصى رفقة السد القطري من البطولة العربية

فشل الدولي الجزائري بغداد بونجاح في قيادة فريقه السد القطري للتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية الجارية بمدينة أبها السعودية.

وأقصي بغداد بونجاح رفقة السد أمام نادي الشرطة العراقي بعد الخسارة برباعية مقابل اثنين في لقاء مثير جدا.

كما فشل إبن مدينة وهران في تسجيل هدفا شخصيا له، رغم أنه كان مرشّح فوق العادة ليتألق في ذات المنافسة.

وعرفت المباراة تسبّب مهاجم الخضر في ضربة جزاء لصالح النادي العراقي الذي تألق بشكل لافت للإنتباه في المنافسة العربية.

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