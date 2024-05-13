بونجاح يقود السد لنصف نهائي كأس أمير قطر

تمكن المهاجم الدولي بغداد بونجاح، من قيادة فريقه السد للتأهل إلى نصف نهائي كأس أمير قطر، بعد تجاوز المنافس في الدور الربع النهائي، نادي الوكرة.

وشارك بونجاح كأساسي في هذه المواجهة وفي كامل أطوار اللقاء، وسجل الهدف الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، مكن السد من التأهل بالتأهل لنصف نهائي المنافسة.

أما الدولي الجزائري الآخر، محمد بن يطو، شارك في كامل أطوار هده المواجهة من جانب فريقه الوكرة، ولم يقدم أي شيء يذكر.