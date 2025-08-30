بونجاح يقود الشمال لتحقيق الفوز الثالث تواليا في دوري نجوم قطر

واصل المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، تألقه الكبير مع ناديه الشمال القطري، حيث قاد فريقه إلى فوز ثمين في مواجهة نادي السيلية.

بعدما سجل هدف الفوز، عند الدقيقة 54 في المباراة التي انتهت بفوز الشمال 2-1.

كما شارك المدافع الجزائري، عبد الصمد بوناصر، بديلا في هذه المواجهة، عند الدقيقة الـ86 من الشوط الثاني، وتلقى الطرد بالبطاقة الحمراء في آخر أنفاس اللقاء.

للإشارة، قدم بونجاح أداءً استثنائيًا، في الجولة الثانية من الدوري القطري، أمام الريان، حيث سجل هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين في المباراة أمام الريان.

بهذا الفوز، رفع الشمال رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات، ليحتل الفريق المركز الأول في جدول ترتيب دوري نجوم قطر، ما يعكس البداية المثالية للفريق في الموسم الجديد. بفضل تألق لاعب الخضر بونجاح.