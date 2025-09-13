بونجاح يقود الشمال للحفاظ على صدارة دوري نجوم قطر

أكد المهاجم الدولي الجزائري ،بغداد بونجاح، مرة أخرى قيمته الكبيرة داخل تشكيلة الشمال، بعدما قاد فريقه، اليوم السبت، إلى فوز ثمين على حساب العربي بنتيجة (3 - 2).

في قمة الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

بونجاح، الذي شارك أساسياً وخاض كامل أطوار المواجهة، بصم أولاً على تمريرة الهدف الافتتاحي في الدقيقة 32، قبل أن يعدل العربي الكفة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+).

في المرحلة الثانية، واصل هداف “الخضر” تألقه، حيث تمكن من تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء عند الدقيقة 64، ليمنح دفعة قوية لزملائه، الذين عززوا النتيجة بعدها بأربع دقائق فقط عبر ناصر العلماني (68).

ورغم تقليص العربي الفارق في الدقيقة 73، إلا أن الشمال تمكن من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، رفع الشمال رصيده إلى 12 نقطة كاملة من أربع مواجهات، متصدراً جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

وعلى الصعيد الفردي، واصل بونجاح أرقامه المميزة، حيث بلغ مساهمته التهديفية رقم 6 هذا الموسم (4 أهداف + تمريرتين حاسمتين) خلال 4 مباريات فقط، ما يعكس جاهزيته العالية واستمراريته كأحد أخطر المهاجمين في الدوري.