بونجاح يقود تشكيلة الخضر في مواجهة زيمبابوي

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة التحضيرية التي ستجمعهم اليوم الخميس، ضد زيمبابوي.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، التشكيلة الأساسية التي اختار الناخب بيتكوفيتش، أن يبدأ بها هذه المباراة التحضيرية.

كما قرر الناخب بيتكوفيتش، منح شارة القيادة في بداية هذه المباراة، للمهاجم بغداد بونجاح، وابقاء رياض محرز، على دكة البدلاء، مع منح الفرصة للاعبين آخرين جدد، على غرار المدافع زين الدين بلعيد.

وجاءت التشكيلة الأساسية التي اختارها فلاديمير بيتكوفيتش، لمواجهة زيمبابوي، على النحو التالي: بن بوط، بلغالي، بلعيد، شرقي، حجام، آيت نوري، زروقي،بن ناصر، عمورة، مازة، بونجاح.