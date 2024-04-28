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الرياضة

بونجاح يكرم بجائزة “أكثر لاعب ضيع الفرص السانحة في قطر”

بقلم عزيز طالبي
بونجاح يكرم بجائزة “أكثر لاعب ضيع الفرص السانحة في قطر”
بونجاح
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كرم الدولي الجزائري بغداد بونجاح بجائزة غريبة في الدوري القطري المتمثلة في أكثر لاعب ضيع الفرصة الكبيرة السانحة في الدوري.

وقال الإعلام القطري، اليوم الأحد، أن بونجاح كرم من قبل المسؤولين عن الكرة القطرية، بعد تضييعه هذا الموسم لأكثر من 17 هدف حاسم.

وكان بونجاح قد فاز بالدوري القطري، في الموسم الجاري، متوفقا على الغريمين الوصيف الريان و ثالث الترتيب الغرافة، كما يبدو أن الموسم الحالي هو الأخير بالنسبة لإبن مدينة الباهية و الوجهة قد تكون سعيودة بنسبة كبيرة جدا.

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