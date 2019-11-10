بونجاح يكشف حقيقة مُفاوضاته مع مارسيليا

أوضح الدولي الجزائري بغداد بونجاح، بأنه مُهتم بالإحتراف في الدوري الفرنسي، وعلى وجه التحديد مع العملاق أولمبيك مارسيليا.

وصرّح قائلا لـ”النهار” :”بطبيعة الحال عندي رغبة في اللعب هناك، ولكن الناس تتكلم فقط، ولا وجود لأي شيء ملموس”.

وواصل :”لم يصلني أي عرض من هذا الفريق”.

ورفض إبن وهران التعمق في هذا الموضوع كثيرا، خاصة وأنه مُرتاح مع السد القطري، ولا يُفكر في الرحيل عنه حاليا.

يُذكر بأن مُسيري “لوام” حاولوا في السابق الإستفسار عن وضعية رأس الحربة، ليتراجعوا سريعا بعد تعرفهم على راتبه الخيالي.

ويتقاضى هداف الخضر، قُرابة الـ4 ملايين أورو في قطر، وهي قيمة من المُستحيل أن يتحصل عليها في القارة العجوز.