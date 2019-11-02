بونجاح يكشف علاقته مع بلماضي ويُوجه رسالة للجزائريين

الرياضة
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بونجاح يكشف علاقته مع بلماضي ويُوجه رسالة للجزائريين
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح الدولي الجزائري بغداد بونجاح، بأنه يمتلك علاقة مميزة مع الناخب الوطني جمال بلماضي، وهذا في تصريحات لجريدة “الوطن” القطرية.

وقال :”بالنسبة لي بلماضي ليس مُجرد مُدرب، بل هو بمثابة أب لنا في المنتخب الوطني الجزائري”.

ليُردف :”يُمكن إعتباره بمثابة أخ أكبر لنا نحن اللاعبون، فهو يعمل دون هوادة، ويبقى من أفضل من تعاملت معهم كمُدرب”.

ووجه إبن الباهية وهران، في نهاية المطاف، رسالة للجماهير الجزائرية، مؤكدا بأن الخضر سيعملون على التأهل للمونديال القادم.

وقال :”بعد تتويجنا بكأس إفريقيا، نسعى الآن للتواجد في كأس العالم القادمة بقطر”.


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