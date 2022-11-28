بونجاح يلتقي مدربه السابق تشافي
بقلم فيصل زيان بوزيان
إلتقى اليوم الإثنين، لاعب المنتخب الوطني بغداد بونجاح بزميله ومدربه بفريقه السد، النجم الإسباني تشافي هيرنانديز.
و هذا بعد زيارة الأخير لفريقه السابق السد، بمقر تدريبات الفريق، أين التقى مسيري النادي واللاعبين الذين سبق له أن دربهم وأبرزهم لاعب الخضر بونجاح.
( 2 – 2 )📸#السد #قطر pic.twitter.com/nrfuVObYr7
— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 28, 2022
🤩 📽 | Former #AlSadd coach #Xavi visited our team at their training session today morning 🤍🖤pic.twitter.com/xuN7fGhwjH
— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 28, 2022
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