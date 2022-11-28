بونجاح يلتقي مدربه السابق تشافي

إلتقى اليوم الإثنين، لاعب المنتخب الوطني بغداد بونجاح بزميله ومدربه بفريقه السد، النجم الإسباني تشافي هيرنانديز.

و هذا بعد زيارة الأخير لفريقه السابق السد، بمقر تدريبات الفريق، أين التقى مسيري النادي واللاعبين الذين سبق له أن دربهم وأبرزهم لاعب الخضر بونجاح.