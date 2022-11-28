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الرياضة

بونجاح يلتقي مدربه السابق تشافي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بونجاح يلتقي مدربه السابق تشافي
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إلتقى اليوم الإثنين، لاعب المنتخب الوطني بغداد بونجاح بزميله ومدربه بفريقه السد، النجم الإسباني تشافي هيرنانديز.

و هذا بعد زيارة الأخير لفريقه السابق السد، بمقر تدريبات الفريق، أين التقى مسيري النادي واللاعبين الذين سبق له أن دربهم وأبرزهم لاعب الخضر بونجاح.

رابط دائم : https://nhar.tv/esnMo
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