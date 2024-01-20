بونجاح ينصب نفسه هدافاً لكأس أمم إفريقيا 2023

إحتل مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، صدارة قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

وبرصيد 3 أهداف من مبارتين، وبالمناصفة مع هداف منتخب غينيا الإستوائية إيميليو إنصوين صاحب الهاتريك في مرمى غينيا بيساو.

وسجل مهاجم الخضر هدفه الأول في “الكان”، في مرمى أنغولا في الجولة الأولى لدور المجموعات، وأضاف بغداد ثنائية في مرمى بوركينا فاسو، اليوم السبت، برسم الجولة الثانية.

كما رفع بغداد بونجاح، رصيده التهديفي مع المنتخب الوطني للرقم 29 من أصل 61 مواجهة رسمية، ومتجاوزا كل من لخضر بلومي و رابح ماجر صاحبا رقم 28 هدف مع الخضر.