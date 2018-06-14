بونجاح: ” ينقصنا طاقم فني يعمل على المدى البعيد في المنتخب”

أكد المهاجم الدولي بغداد بونجاح أن المنتخب الوطني يفتقد إلى الإنسجام والإستقرار بسبب التغييرات التي مست الطاقم الفني للخضر في السنوات الاخيرة.

وأجرى مهاجم المنتخب الوطني حوارا مطولا مع مجلة أونز مونديال الفرنسية تحدث من خلالها عن تجربته مع السد القطري قائلا:

“بدون أدنى شك .لدينا لاعبين يملكون جودة عالية، ينقصنا فقط الإستقرار والإنسجام، وطاقم فني يعمل على المدى الطويل، واللاعبون يحتاجون إلى تأطير، وتوجيه من أجل تقديم الأفضل”.

وأضاف: “إنشاء الله سأتمكن من كسب مكانة أساسية في المنتخب…لأنها تبقى من خيارات المدرب، وأنا من جانبي عندما أكون فوق أرضية الميدان أقدم كل ما عندي وأنا جاهز دائما بنسبة 100%، والبقية لا يدخل في صلاحياتي”.