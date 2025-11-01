بونجاح يواصل التألق ويقود الشمال لاكتساح أم صلال بخماسية نظيفة

واصل الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، عروضه القوية في الدوري القطري، بعد أن قاد فريقه الشمال لتحقيق فوز كبير على أم صلال بنتيجة 5-0.

اليوم السبت، لحساب الجولة التاسعة من المنافسة.

بونجاح وقع على الهدف الثالث في اللقاء، مؤكّدًا نجاعته الهجومية وحسه التهديفي العالي، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة من أصل 9 مباريات خاضها بقميص ناديه.

المهاجم الجزائري لم يكتفِ بالتسجيل، بل كان حاضرًا في صناعة اللعب وقيادة الخط الأمامي بذكائه وتحركاته، ما جعل فريقه يفرض سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، رفع نادي الشمال رصيده إلى 17 نقطة ليعتلي وصافة جدول الترتيب العام، مواصلًا نتائجه الإيجابية بفضل الانسجام الكبير بين خطوطه وتألق نجمه بونجاح الذي بات أحد أبرز مفاتيح قوته الهجومية.

أداء بونجاح اللافت هذا الموسم يؤكد استعادته لمستواه المعهود وثقته الكبيرة أمام المرمى.

شوف الهدف |

الشمال تقدم 3-0 أم صلال .. بغداد بونجاح الدقيقة 38 .. دوري نجوم بنك الدوحة#دوري_نجوم_بنك_الدوحة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/jfhKJ3kboc

— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 1, 2025