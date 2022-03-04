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الرياضة

بونجاح يواصل الغياب عن السد بسبب الإصابة !

بقلم عبد النور حواز
بونجاح يواصل الغياب عن السد بسبب الإصابة !
بونجاح
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يواصل النجم الدولي الجزائري،بغداد بونجاح، الغياب عن فريقه السد القطري بسبب الإصابة.

الحساب الرسمي للزعيم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الجمعة القائمة المستدعاة لمواجهة الأهلي.

حيث لم تضم القائمة المعنية بمواجهة  الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمير دولة قطر إسم بونجاح.

كما كان السد قد أعلن يوم 24 فيفري الماضي غياب بونجاح لمدة أسبوع بسبب الاصابة في العضلة الضامة.

رابط دائم : https://nhar.tv/Hv3W3
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