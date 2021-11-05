بونجاح يوجه رسالة وداع لتشافي

وجّه الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، رسالة وداع لمدربه تشافي هيرنانديز، بعد ترسيم رحيله إلى برشلونة.

وكتب بونجاح، عبر حسابه الخاص على موقع الواصل الإجتماعي: “شكرا تشافي هيرنانديز، على كل هذه السنوات، كزميل رائع، ومدرب أروع”.

كما أضاف مهاجم الخضر: “أنت مدرسة في كرة القدم بالنسبة لي، وأسعدني اللعب معك، وفي فريقك”

وختم بغداد بونجاح رسالته، مضيفا: “حظا سعيدا لك في هذا التحدي الجديد، وأتمنى لك دائما الأفضل”.

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