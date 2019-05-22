“بونجاح” يودع “تشافي” برسالة مؤثرة !!

ودع النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” زميله في فريق “السد” القطري “تشافي هيرنانديز” الذي إعتزل كرة القدم.

ونشر إبن مدينة وهران صورة له رفقة النجم الدولي الإسباني السابق على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وأرفق “بونجاح” الصورة بعبارة:”صديقي تشافي قبل أن ألعب معك في السد القطري كنت واحدا من مُعجبيك كلاعب كرة قدم”.

“بعد قدومي للسد تعرفت على تشافي الإنسان وأصبحت مُعجبا بك أكثر لأنني إكتشفت تواضعك وإبتسامتك الدائمة”.

“كان لي شرف اللعب بجانبك وتعلمت منك الكثير من الأشياء طيلة 3 سنوات ولن أنسى أبدا أنني لعبت رفقة أفضل متوسط ميدان في التاريخ”.