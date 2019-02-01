“بونجاح” يورّط “تشافي”  في إسبانيا !!

وضع الدولي الجزائري بغداد بونجاح، زميله في نادي “السد” تشافي هيرنانديز، في موقف محرج أمام إعلام بلده إسبانيا.

وتداول وسائل إعلام إسبانية تصريح تلفزيوني لـ”بونجاح” قال فيه:”غابي وتشافي يكرهون ريال مدريد والأخير أنه في كتالونيا يعلمونهم كره الملكي”.

ونقلت أيضا صحيفة “elnacional” تصريح هدّاف “الخضر” ووصفتها بالغريبة من لاعب “محترم” ويملك علاقة جيدة مع لاعبي ريال مدريد.

يذكر أن العلاقة بين برشلونة والريال تتعدى الجانب الرياضي، خصوصا الأول الذي يساند إستقلال كتالونيا عن المملكة الإسبانية.