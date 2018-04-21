بونجاح يُؤهّل “الزعيم” لنهائي كأس قطر !

نجح مهاجم المنتخب الوطني الجزائري مع ناديه السد القطري، بغداد بونجاح، في التأهل لنهائي كأس قطر بضربات الترجيح أمام نادي الريان.
بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بين الطرفين بنتيجة 2-2، في لقاء شارك فيه بونجاح أساسيا وقدم مستويات كبيرة.
فيما بصم على ضربة الجزاء الرابعة للسد والأخيرة التي أهّلت “الزعيم” للنهائي كأس قطر 2018.
الزعيم الى نهائي #كاس_قطر_٢٠١٨ بعد الفوز على الريان بركلات الترجيح 4-2 ، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي 2-2 pic.twitter.com/04ddPXABtU
— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) April 21, 2018
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