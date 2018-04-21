بونجاح يُؤهّل “الزعيم” لنهائي كأس قطر !

الرياضة
  • -
  • 0
بونجاح يُؤهّل “الزعيم” لنهائي كأس قطر ! بغداد بونجاح
بقلم وليد كويني

نجح مهاجم المنتخب الوطني الجزائري مع ناديه السد القطري، بغداد بونجاح، في التأهل لنهائي كأس قطر بضربات الترجيح أمام نادي الريان.

بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بين الطرفين بنتيجة 2-2، في لقاء شارك فيه بونجاح أساسيا وقدم مستويات كبيرة.

فيما بصم على ضربة الجزاء الرابعة للسد والأخيرة التي أهّلت “الزعيم” للنهائي كأس قطر 2018.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital