بونجاح يُؤهّل “الزعيم” لنهائي كأس قطر !

نجح مهاجم المنتخب الوطني الجزائري مع ناديه السد القطري، بغداد بونجاح، في التأهل لنهائي كأس قطر بضربات الترجيح أمام نادي الريان.

بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بين الطرفين بنتيجة 2-2، في لقاء شارك فيه بونجاح أساسيا وقدم مستويات كبيرة.

فيما بصم على ضربة الجزاء الرابعة للسد والأخيرة التي أهّلت “الزعيم” للنهائي كأس قطر 2018.