“بونجاح” يُجاور “أبو تريكة” ويدخل تاريخ “الموندياليتو”

ابن ولاية وهران وبهدفه في مرمى فريق الترجي الرياضي التونسي دخل تاريخ “الموندياليتو” والقارة السمراء من اوسع الأبواب.

“بونجاح” أصبح ثاني لاعب افريقي يُسجل ثلاثة أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم للأندية على مر التاريخ.

وبذلك جاور “السفاح” أسطورة الأهلي المصري محمد أبو تريكة الذي كان اول لاعبا افريقي يُسجل 3 أهداف في نسخة واحدة من الموندياليتو.

هذا وصار مهاجم المنتخب الوطني الجزائري تاسع افضل هداف في تاريخ منافسة كأس العالم للأندية.

يُذكر ان “أبو تريكة” سجل هدفه الرابع في نسخة آخرى من “الموندياليتو”.

FIFA Club World Cup all-time top goalscorers :

🇵🇹 Cristiano Ronaldo 7

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Gareth Bale 6

🇺🇾 Luis Suárez 5

🇦🇷 Messi 5

🇦🇷 Delgado 5

🇧🇷 Denilson 4

🇯🇵 Shiotani 4

🇪🇬 Aboutrika 4

🇩🇿 Baghdad Bounedjah 3

Only 8 players have scored more goals than Bounedjah in the history of the #ClubWC pic.twitter.com/717DIszOAl

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) December 17, 2019