بونجاح يُدافع عن “سولكينغ”

دافع الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن “سولكينغ” بعد الإنتقادات التي تعرض لها، بسبب الحفل الذي نشطه في العاصمة، الخميس المُنقضي.

ووضع رأس حربة المنتخب الوطني منشورا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، واقفا في صف إبن سطاولي.

وعلق بالتالي :”التذاكر كانت رخيصة الثمن، وتبرع بقيمتها الله غالب ما تحبوش وليد بلادكم كي تطلع بيه”.

يُذكر بان حفل عبد الرؤوف دراجي الأخير في ملعب 20 أوت، عرف أحداثا مأساوية إنتهت بوفاة 5 شُبان.

وبعيدا عن “سولكينغ” يُحضر صاحب الهدف التاريخي في نهائي الكان، للعودة الى المُنافسة الرسمية مع فريقه.

وغاب، صاحب الـ27 عاما عن آخر مُبارتين لعيال الذيب، بسبب العقوبة التي كانت مفروضة عليه من طرف الإتحاد القطري.