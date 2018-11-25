بونجاح يُريد تحطيم كل الأرقام القياسية !

وصل المهاجم الجزائري “بغداد بونجاح” للهدف رقم 50 هذا العام سواء مع المنتخب الجزائري أو مع فريقه السد القطري بعد أن سجل ثنائية جديدة.

وتمكن “بونجاح” من الوصول للهدف الـ 21 له في الدوري القطري هذا الموسم ويقترب من تحطيم الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ الدوري القطري والمسجل بإسم البرازيلي “كليمرسون” بـ “27 هدف” موسم 2007/2008.

وارتبط إسم الجزائري مؤخرا بعدد من الأندية الأوروبية على غرار “أولمبيك مارسيليا” وبعض الأندية السعودية مثل “الاتحاد السعودي”.

غير أن “بونجاح” يريد على الأقل مواصلة الموسم مع نادي “السد” من اجل ضمان مكانة مع الخضر في كأس أمم إفريقيا 2019.