بونجاح يُغادر تربص الخضر لهذا السبب !

غادر اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح تربص المنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة.

والتحق ابن ولاية وهران بفريقه السد القطري للمُشاركة في مواجهة غدا الإثنين أمام السيلية.

وتواجد رأس الحربة في القائمة التي استدعاها مدرب السد للمواجهة المقررة بداية من الساعة 16:20 بتوقيت الجزائر بملعب سحيم بن حامد.

وبعد مُشاركاته في اللقاء سيعود بونجاح لتربص الخضر للمُشاركة في المواجهة الودية أمام غانا يوم الأربعاء.

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عاد الحديث من جديد حول إمكانية إنتقال مهاجم الخضر بغداد بونجاح إلى برشلونة، بحكم تواجده ضمن قائمة المدرب تشافي.

وأكّدت “ديلي ستار” الخبر في الفاتح من جانفي. حينما قالت ان بونجاح لا يزال يتواجد ضمن إهتمامات مدربه السابق في السد القطري بعد إفتتاح سوق الانتقالات الشتوية.

وقالت أن مهاجم السد القطري يتواجد رفقة كل من مهاجم أرسنال أوباميونغ و المهاجم سيدريك بوكامبو من الكونغو الديموقراطية الذي ينشط في فريق فياريال. وفي قائمة التي قلّصت من قبل مدرب “البلاوغرانا”.

ولمّح المصدر الموثوق به في بريطانيا إلى إمكانية تعاقد تشافي مع إبن الباهية في جانفي الجاري بحكم انّه يعرفه جيّدا، كما أشار إلى أن اللاعب يملك إمكانيات أفضل بكثير من مارت بريثويت، لوك دي يونغ. بحكم السجل التهديفي المبهر الذي لديه.