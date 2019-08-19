“بونجاح” يُفاجىء الجميع ويظهر في لبنان

فاجأ الدولي الجزائري بغداد بونجاح الجميع عندما نشر فيديو له وهو متواجد في الأراضي اللبنانية، وعلى وجه التحديد بمدينة “بعقلين”.

وظهر نجم المنتخب الوطني وهو يستمتع بالأكل في مطعم راق، وإطلالة رائعة على شلالات الزرقا في جبل لبنان، برفقة صديقه.

وإستفاد بغداد من الراحة، مُستغلا تضييع مُباراة كأس السوبر أمام الدحيل بسبب العقوبة التي كانت قد فرضت عليه الموسم الماضي.

يُذكر بان إبن وهران إستأنف المُنافسة الرسمية رفقة “عيال الذيب” مُباشرة بعد نهاية الكان 2019 في مصر، مُضعيا العُطلة الصيفية.

وكان المُدرب “تشافي” مُصرّا على عودة هداف النجم الساحلي، بسبب إلتزام أشباله برابطة الأبطال الآسيوية.