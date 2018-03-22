“بونجاح ” يُقنع بثنائية ويُغطي عيوب الخضر أمام تنزانيا !

نجح المهاجم بغداد بونجاح، في البصم على ثنائية كاملة من الفوز المحقق أمام تنزانيا في مباراة اليوم بنتيجة 4-1.

وسجل هداف نادي السد القطري هدفين عالميين الأول في الدقيقة الـ12 أما ثاني في د79، كما كان العنصر الإيجابي الوحيد المستخلص من الودية.

وأحسن بونجاح إستغلال فرصته كما يجب، ونال الكثير من النقاط في هاته المواجهة التي غاب عنها هداف الخضر إسلام سليماني المصاب.

وهو ما من شأنه أن يهدد عرش سليماني في القاطرة الأمامية للخضر خصوصا بعد تراجع الكبير لأداء الأخير في الموسمين الأخيرين.