بونجاح يُلبي نداء الشاب عبد الإله ويزوره بالمُستشفى

استجاب اللاعب بغداد بونجاح للنداء الذي أطلقه الشاب المريض عبد الإله الذي يعاني من مرض ألزمه البقاء بمصلحة الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بن عودة لمدة فاقت السنتين.

حيث قام مع نهاية الأسبوع المنصرم اللاعب الدولي بعيادة المريض ، محققا بذلك أمنية الطفل وأهداه قميصه الخاص بالفريق الوطني.

وهي الزيارة التي أسعدت الطفل عبد الإله متمنيا استكمال باقي حلمه المتمثل في زيارة المدرب بلماضي وبلايلي ومحرز له بالمستشفى.