“بونجاح” يُهاجم حكم مباراة “الهلال-السد”

هاجم النجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري “بغداد بونجاح” الحكم العماني الذي آدار مباراة الهلال السعودي أمسية اليوم الثلاثاء.

وقال بونجاح بعد الخسارة برباعية كاملة لهدف وحيد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا

“تعرضنا لظلم تحكيمي كبير من الحكم العماني، أعتقد أن المباراة كانت كبيرة عليه، وكانت بحاجة لحكم ذو شخصية قوية وصارمة”.

وأضاف:”أين تقنية الفيديو في مباراة كبيرة بحجم نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهي التقنية التي تطبق في العديد من دوريات العالم من أجل العدل ولكي يحصل كل فريق على حقه”.