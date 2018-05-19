بونجاح يُواصل صناعة الحدث في السعودية!!

عاد الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، ليصنع الحدث على الساحة السعودية، ولكن بطريقة إيجابية هذه المرة، وبعيدا عن الصراعات والنزاعات الساذجة.

وأطلقت جماهير نادي إتحاد جدة “هاشتاغ” من أجل المُهاجم المُتألق إسمه “بونجاح مطلب إتحادي”، طالبة من إدارة فريقها جلبه صيفا.

وإعتبر مُحبوا “الإتي” بأن نجم السد القطري سيكون الحل الأمثل لقاطرتهم الأمامية، خاصة وأنه مُتعود على التألق في الدوريات العربية.

ونُشير في الأخير بأن مُهمة خطف إبن الباهية وهران لن تكون بالسهلة، لأنه لايزال مُرتبطا مع “السد” لغاية جوان 2021.