بونجاح يُوجّه رسالة لجمهور “السد” !

وجّه النجم الجزائري “بغداد بونجاح” رسالة قوية لجمهور “السد” الذي أثنى عليه وذلك على تدريبات الفريق التي كانت مفتوحة للجماهير.

وقال “بونجاح” في تصريحات صحفية: “سعداء للغاية بمشاركة الجماهير معنا في الاحتفالات، فهذا أمر مميز للغاية، يعكس حجم الترابط بين الجمهور واللاعبين”.

وأضاف: ” نقدم للجماهير الشكر على ذلك، ونعدهم بأن نواصل البحث عن الإنجازات وحصد البطولات في المستقبل، فهدفنا دائما إسعاد جمهورنا وأن نقدم له البطولات والألقاب رغم صعوبة المنافسات”.

وتابع: “من جانبنا نعدهم ببذل أقصى جهد ممكن، وأن ننافس بكل قوة على جميع البطولات، وأن كأس قطر ستحفزنا للسعي للمزيد من الإنجازات هذا الموسم”.